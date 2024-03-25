Расследования

В Басманный суд Москвы доставили троих пособников террористов

Расследования 25.03.2024 18:25
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25.03.2024 18:25

Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению  материалов об избрании мер пресечения пособникам в организации террористического акта 22 марта 2024 года.  


Один из доставленных в столичный суд – таксист 25-летний Диловар Исломов. Известно, что он явился в полицию вместе со своим братом – Аминчоном Исломовым – чтобы дать показания. Там они был задержаны, обоим предъявлено обвинение в пособничестве террористам. Третий задержанный – отец мужчин, 62-летний Исроил Исломов. Последний пока только подозревается силовиками в пособничестве террористам. 


По данным СК РФ, братья Исломовы вступили в террористическую группу в январе и марте 2024 года. 

– В рамках расследования уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Следственный комитет установил роли еще ряда фигурантов. По данным следствия, с целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова. Следствие ходатайствует перед судом об их аресте, – сообщают в СКР. 

Накануне сообщалось об аресте четверых террористов. Все они помещены под стражу сроком на два месяца – до 22 мая. В качестве максимальной меры им грозит пожизненное лишение свободы. 

Фото: Басманный суд Москвы 

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