В Басманный суд Москвы доставили троих пособников террористов

Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению материалов об избрании мер пресечения пособникам в организации террористического акта 22 марта 2024 года.





Один из доставленных в столичный суд – таксист 25-летний Диловар Исломов. Известно, что он явился в полицию вместе со своим братом – Аминчоном Исломовым – чтобы дать показания. Там они был задержаны, обоим предъявлено обвинение в пособничестве террористам. Третий задержанный – отец мужчин, 62-летний Исроил Исломов. Последний пока только подозревается силовиками в пособничестве террористам.





По данным СК РФ, братья Исломовы вступили в террористическую группу в январе и марте 2024 года.

– В рамках расследования уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Следственный комитет установил роли еще ряда фигурантов. По данным следствия, с целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова. Следствие ходатайствует перед судом об их аресте, – сообщают в СКР.

Накануне сообщалось об аресте четверых террористов. Все они помещены под стражу сроком на два месяца – до 22 мая. В качестве максимальной меры им грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: Басманный суд Москвы