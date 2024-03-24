Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» грозят пожизненные сроки

В Басманный районный суд Москвы сегодня, 24 марта, доставили фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус». Далерджону Мирзоеву и Саидакрами Рачабализоде предъявили обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщает V102.RU со ссылкой на «РИА Новости».





На фото: Далерджон Мирзоев

Следствие ходатайствует перед судом о заключении подозреваемых под стражу. Как сообщает Readovka, Мирзоев признал вину в полном объеме. Ему вменяют п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Адвокат попросил оставить его подзащитного на свободе. Мирзоев, не знающий русского, будет говорить с переводчиком с таджикского.

Суд постановил заключить Далерджона Мирзоева под стражу на два месяца до 22 мая 2024 года. Уточняется, что фигурант дела находился на территории РФ с просроченной регистрацией.

По информации RT, Мирзоеву 32 года, он женат, имеет четверых детей. На опубликованных в Сети кадрах, именно он добивал ножом раненых.





На фото: Саидакрами Рачабализоде

По сведениям RT, Саидакрами утверждает, что не помнит, где был зарегистрирован в России. Ранее суд обязывал его совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из РФ. Ему 30 лет, он нигде не трудоустроен, состоит в браке, есть ребенок. Имеет неоконченное среднее образование.

— Рачабализоде предъявлены аналогичные обвинения. Он признал свою вину. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года, — уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Следствие ходатайствует о заключении под стражу Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни.





На скриншоте: Шамсидин Фаридуни

Третий обвиняемый 25-летний Шамсидин Фаридуни является гражданином Таджикистана, сообщает RT. Общается через переводчика. Трудился разнорабочим в Красногорске, женат, есть восьмимесячный ребенок.

— Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Фаридуни Шамсидина, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — прокомментировали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд постановил поместить фигуранта дела в следственный изолятор до 22 мая 2024 года.

Как уточняет Readovka, Фаридуни заявил, что официально работал в Подольске разнорабочим на «фабрике паркета» и был прописан в Красногорске.





На фото: Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов

Как сообщает RT, 19-летний Файзов не состоит в браке и не имеет детей. Гражданин Республики Таджикистан, прописан в Иваново. Общается с судьей через переводчика.

Четвертого фигуранта дела доставили в суд на скорой помощи. В зал его привезли на каталке, так как он был ранен при задержании.

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Фото: суды общей юрисдикции города Москвы



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