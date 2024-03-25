В Волгограде объявлен в розыск водитель, сбивший на дороге мужчину





Автомобиль сбил пешехода в Краснооктябрьского районе Волгограде, после чего водитель скрылся с места происшествия. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне в 21:00 напротив дома №9а по улице имени Маршала Еременко.

По предварительной информации, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 48-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. С места ДТП пострадавшего доставили в больницу. Ведется розыск водителя.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области