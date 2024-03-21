В Волгограде заблокировали сайты с услугами по отмыву наличных





Прокуратура Дзержинского района Волгограда в ходе мониторинга сети Интернет выявила 5 сайтов, на которых продавалась информация о кредитных картах и личных банковских счетах. Как сообщили V102.RU в пресс-службе надзорного органа, получить доступ к запрещенной информации мог любой пользователь ресурсов за денежное вознаграждение.

Так, на сайтах предлагались фальшивые купюры, кредитные карты, а также услуги по обналичиванию денег через фиктивные организации.

- Прокуратурой Дзержинского района в суд предъявлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной на пяти сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - рассказала старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина. - Решением районного суда иск прокурора удовлетворен.

Судебный акт направлен в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения в единую систему, которая позволяет распознать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.