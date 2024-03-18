Андрей Бочаров поблагодарил волгоградцев за рекорд на выборах

18 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подвел итоги работы местной избирательной системы и поблагодарил граждан за активную позицию. В течение трех дней, с 15 по 17 марта, своим избирательным правом воспользовались 81,83% граждан, находящихся в региональных списках избиркома.

- Результаты выборов подтверждают консолидацию и сплоченность нашего общества вокруг национального лидера России и показывают высочайший уровень доверия Владимиру Владимировичу Путину. Благодарю всех, кто принял участие в выборах президента Российской Федерации и сделал свой выбор, за активную гражданскую позицию. Спасибо всем, кто обеспечивал работу непосредственно на избирательных участках, наблюдателям, всем, кто организовывал и сопровождал весь избирательный процесс, обеспечивал безопасность людей, участвовал в информационном освещении выборов, — приводит слова руководителя региона ИА «Высота 102».

По информации губернатора, текущая явка на выборах превышает показатель 2018 года, а также находится выше среднероссийской.

Отметим, также Андрей Бочаров поздравил жителей с 10-летием возвращения Крыма и Севастополя в Россию.