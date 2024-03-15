Общество

В облизбиркоме назвали неудачной провокацией инцидент с зеленкой на УИК в Волжском

Общество 15.03.2024 16:17
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15.03.2024 16:17


В избирательной комиссии Волгоградской области прокомментировали инцидент на участке №1131 в Волжском, где сегодня женщина залила зеленкой урну, куда избиратели бросали бюллетени.

- Провокация с зеленкой не удалась. Действия женщины были пресечены. Все бюллетени могут быть использованы при подсчете голосов, поскольку отметки с волеизъявлением избирателей различимы и не вызывают сомнений, - пояснили в ИКВО.

Здесь также добавили, что испачканная зеленкой урна заменена.
 

Напомним, как сообщало V102.RU, задержанная волжанка пояснила полицейским, что  действовала по указанию мошенников из Украины. Неизвестные, которые представлялись сотрудниками службы безопасности одного из банков, в течение двух дней звонили ей на телефон. Им удалось выведать персональные данные волжанки, а затем ее стали запугивать, что на нее пытаются оформить кредиты сразу в нескольких банках.  Аферисты втерлись в доверие к волжанке, после чего она и совершила этот дикий поступок.

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