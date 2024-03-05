



В ходе выборов Президента Российской Федерации в районах Волгограда в пунктах голосования будут работать волонтеры Всероссийского отбора за объекты благоустройства. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в администрации областного центра. Выбирать территории, которые преобразятся в 2025 году, волгоградцы будут так же три дня – с 15 по 17 марта включительно.

– Волгоградцы смогут отдать свой голос за территорию, которую они хотели бы видеть обновленной в 2025 году. Актуальные адреса пунктов где будут работать волонтеры размещен на сайте национальныепроекты.рф, – рассказали в мэрии Волгограда.

Здесь также поясняют, что поскольку отбор общественных территорий проводится в онлайн-формате, основная задача добровольцев – помощь в регистрации на общероссийской платформе и в голосовании по номеру телефона.

Кроме того, у волонтеров на пунктах голосования жители Волгограда смогут увидеть дизайн-проекты восьми территорий, которые в текущем году примут участие в рейтинговом голосовании.