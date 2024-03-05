В Волгограде замминистра строительства РФ пошел в школу

Общество 05.03.2024 14:26
0
05.03.2024 14:26
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко посетил сегодня, 5 марта, строящуюся школу на ул. Кортоева, в рамках визита в Волгоградскую область. Как сообщили V102.RU в администрации региона, федеральный чиновник осмотрел объект, рассчитанный на 1280 мест, который уже 1 сентября примет учеников, и отметил успехи региона в строительной отрасли.- Темпы строительства жилья, социальных объектов и сопутствующей инфраструктуры планомерно растут. Регион развивается достаточно активно. Современный проект строительства школы реализован в кратчайшие сроки. Это большое событие для города и огромная радость как для детей, которые сюда придут учиться и показывать высокие результаты, так и для родителей, — поделился Сергей Музыченко.
Еще одной темой рабочей поездки стала подготовка кадров для строительной отрасли. Сергей Музыченко посетил Волгоградский строительный техникум, где в эти дни располагаются площадки регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Благодаря нацпроекту «Образование» в техникуме созданы высокотехнологичные мастерские «Сухое строительство и штукатурные работы», «Кирпичная кладка», «Геопространственные технологии», «Сантехника и отопление», которые активно задействуют не только для обучения ребят по современным стандартам, но и для проведения конкурсных испытаний будущих асов своей профессии.
Отдельной темой обсуждения стала реализация федерального проекта «Профессионалитет», в котором образовательные учреждения региона принимают активное участие. В настоящее время мастерские «Профессионалитета» оборудованы в порядка 20 ссузах субъекта. Программы кластеров «Химическое производство», «Транспорт и дорожное хозяйство», «Металлургия», «Сельское хозяйство» разработаны при участии предприятий и профильных организаций. В итоге студентам доступны непрерывная практика и дальнейшее трудоустройство. В качестве партнеров выступают ведущие предприятия — накануне Дня учителя в ходе выездного совещания по развитию сферы СПО глава региона Андрей Бочаров предложил развить это направление, закрепив за каждым ссузом предприятия-партнера.
- Подготовка кадров является одним из основных вопросов для развития строительной отрасли. Это трудоемкий процесс, который занимает немало времени. Благодаря совместному взаимодействию со строительными компаниями и производителями строительных материалов студенты на ранних стадиях обучения получают необходимую практику, — подчеркнул Сергей Музыченко.
Как отметил заместитель губернатора Юрий Седов, в этом году Волгоград примет финал международного конкурса «Лидеры строительной отрасли», который также посвящен теме развития кадрового потенциала.
Фото администрации Волгоградской области
Выборы президента и голосование по благоустройству синхронизируют в Волгограде05.03.2024 16:58
Общество 05.03.2024 16:58
В Волгограде за год модернизировали километры теплотрасс, котельные и насосные станции05.03.2024 15:54
Общество 05.03.2024 15:54
«Предлагали СВО – отказался»: судимый 12 раз волгоградец заявил СМИ об избиении полицейским05.03.2024 15:25
Общество 05.03.2024 15:25
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов05.03.2024 13:52
Общество 05.03.2024 13:52
Бравые курсанты зовут волгоградок на танцы 7 марта05.03.2024 13:51
Общество 05.03.2024 13:51
Глава Волгоградстата Чунаков сообщил Бочарову о позитивных итогах года05.03.2024 12:26
Общество 05.03.2024 12:26
В Волгограде разлив на ул. Землячки ликвидировали без отключений воды05.03.2024 11:23
Общество 05.03.2024 11:23
Скончался основатель гандбольного клуба «Каустик» Леонид Коросташевич05.03.2024 11:11
Общество 05.03.2024 11:11
Два района Волгограда свяжут новым маршрутом № 5а05.03.2024 10:24
Общество 05.03.2024 10:24
Накрыло минометным огнем. Под Волгоградом открыли памятную доску в честь погибшего бойца СВО05.03.2024 09:43
Общество 05.03.2024 09:43
«Куда вы его дели?»: инвалид с диабетом из Волгоградской области остался без инсулина05.03.2024 06:40
Общество 05.03.2024 06:40
Жителя Волгоградской области оштрафовали за дискредитирующие ВС РФ репосты04.03.2024 20:54
Общество 04.03.2024 20:54
Пропадавшего в 2018 году на Кубани глухого мужчину ищут под Волгоградом04.03.2024 20:05
Общество 04.03.2024 20:05
Жестко задержавших лжесантехников полицейских наградили в Волжском04.03.2024 18:29
Общество 04.03.2024 18:29
Вспышку бруцеллеза у коров выявили в хуторе под Волгоградом04.03.2024 17:20
Общество 04.03.2024 17:20