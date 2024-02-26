Волгоградцев предупредили о появлении мошенических двойников КИВИ банка





Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 26 февраля обратилась к клиентам КИВИ банка с предостережением. По информации страховщиков, после отзыва лицензии Центробанком и у кредитной организации в Сети стали появляться мошеннические сайты-двойники КИВИ банка.

– В связи с отзывом у банка лицензии его сайт заблокирован. В настоящее время в сети Интернет появляется большое число сайтов-двойников КИВИ банка и иных сервисов, которые за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации, – говорится в официальном сообщении АСВ. – Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы.

По данным госкорпорации, после того как россияне переводя деньги за услуги, мошенники попросту перестают выходить на связь.

С официальной информацией о выплатах клиентам КИВИ банка можно ознакомиться на сайте АСВ.