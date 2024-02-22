Общество

Медики просят у баронов разрешение на вакцинацию от кори цыган

Общество 22.02.2024 20:41
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22.02.2024 20:41


В Саратовской области назвали одну из причин распространения кори в текущем году. По информации местных чиновников, инфекцию завезли кочевники и приезжие из стран СНГ. И если со вторыми вопросы вакцинации решаются достаточно просто, то в первом случае медикам приходится обращаться к баронам. 

По данным издания «СарИнформ», в соседнем с Волгоградской областью регионе с начала января выявлено уже 50 случаев кори.  На брифинге 22 февраля замминистра здравоохранения Денис Грайфер сообщил, что не все из зараженных были готовы привиться от заболевания, в итоге «возникла большая невакцинированная прослойка среди населения». В итоге сегодня непривитых приходится выявлять и предлагать им вакцинацию. С цыганами и «антипрививочниками» в основном работают убеждением.

У нас есть выход к главам диаспор, мы ведем конструктивный диалог. Например, у цыган это барон. Такая работа дает результаты. Времена меняются: сейчас цыгане часто сами ходят в поликлиники и прививаются, – отметил замминистра.

В Волгоградской области, напомним, по данным волгоградского Респотребнадзора, в 2023 году было зафиксировано 150 случаев заражения корью, а по состоянию на 9 февраля с начала 2024 года – уже 32 случая.

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