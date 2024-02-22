



Прокуратура Волгоградской области добилась предоставления компенсации за школьное питание ребенку-инвалиду, который обучается в дистанционном формате в одной из школ Суровикино. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в адрес руководства образовательного учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений.

- Установлено, что 16-летняя девочка, являющаяся ребенком-инвалидом в связи с наличием ряда заболеваний нервной и опорно-двигательной системы, проходит дистанционное обучение, - рассказала Оксана Черединина. - При этом ребенок имеет право на предоставление социальной меры поддержки в виде двухразового бесплатного питания, которым фактически не пользуется. Предоставляемый на дом набор продуктов питания не мог употребляться ребенком-инвалидом по медицинским показаниям.

В настоящее время ребенку-инвалиду предоставляется денежная компенсацией взамен набора пищевых продуктов.