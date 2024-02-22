Общество

В гуманитарной миссии ЕР участвовали 3,5 тысячи волонтеров

Общество 22.02.2024 12:47
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22.02.2024 12:47


Двухлетию гуманитарной миссии в новых регионах посвятили форум первичных отделений в Хабаровске, сообщает сайт «Единой России». Первая колонна помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса, 22 февраля 2022 года.
– Мы первыми пришли на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе ещё шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, тёплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки «Единая Россия» развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы, – напомнил Андрей Турчак.
В первые месяцы было открыто 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. По сути, как отметил секретарь Генсовета, это были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.
За два года через гуманитарную миссию прошло более 3,5 тысяч волонтёров.
Ещё более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. В специальных бригадах они выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы доставили более 7 тысяч тонн лекарств и медизделий, а также организовали курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Ещё более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными. Сейчас основные усилия направлены на помощь фронту.
– Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. Собрали более 11,5 миллиардов рублей на эти цели. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует, – сказал Турчак.
В Волгоградской области с первых дней после начала СВО была организована работа по оказанию гуманитарной помощи беженцам, жителям новых регионов, а после и военнослужащим. К гуманитарной миссии присоединились сотни тысяч людей – это не только активисты партии, но и представители общественности, НКО, социально ответственного бизнеса. Большую лепту вносят и добровольцы. 
– Сейчас работа ведется по запросу – мы отправляем на фронт специальную технику, оборудование, транспорт, медикаменты. Практически с каждым гуманитарным конвоем наши волонтеры собирают для бойцов теплые вязаные вещи, которые изготавливают местные рукодельницы, продукты. А сейчас в преддверии Дня защитника Отечества хочется особенно порадовать наших ребят, поэтому наряду с необходимыми вещами в посылках – трогательные детские письма и рисунки, сладости. Работа по сбору и отправке гуманитарных грузов при поддержке партии, депутатов ведется во всех муниципалитетах региона и будет продолжаться до тех пор, пока в этом будет необходимость,  рассказал секретарь волгоградского реготделения партии, сенатор РФ Сергей Горняков.
Не остались без внимания и семьи участников СВО. Турчак попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их запросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку.

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