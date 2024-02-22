В гуманитарной миссии ЕР участвовали 3,5 тысячи волонтеров

Общество 22.02.2024 12:47
0
22.02.2024 12:47
Двухлетию гуманитарной миссии в новых регионах посвятили форум первичных отделений в Хабаровске, сообщает сайт «Единой России». Первая колонна помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса, 22 февраля 2022 года.
– Мы первыми пришли на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе ещё шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, тёплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки «Единая Россия» развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы, – напомнил Андрей Турчак.
В первые месяцы было открыто 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. По сути, как отметил секретарь Генсовета, это были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.
За два года через гуманитарную миссию прошло более 3,5 тысяч волонтёров.
Ещё более тысячи участников гуманитарной миссии – врачи. В специальных бригадах они выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы доставили более 7 тысяч тонн лекарств и медизделий, а также организовали курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Ещё более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными. Сейчас основные усилия направлены на помощь фронту.
– Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. Собрали более 11,5 миллиардов рублей на эти цели. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует, – сказал Турчак.
В Волгоградской области с первых дней после начала СВО была организована работа по оказанию гуманитарной помощи беженцам, жителям новых регионов, а после и военнослужащим. К гуманитарной миссии присоединились сотни тысяч людей – это не только активисты партии, но и представители общественности, НКО, социально ответственного бизнеса. Большую лепту вносят и добровольцы.
– Сейчас работа ведется по запросу – мы отправляем на фронт специальную технику, оборудование, транспорт, медикаменты. Практически с каждым гуманитарным конвоем наши волонтеры собирают для бойцов теплые вязаные вещи, которые изготавливают местные рукодельницы, продукты. А сейчас в преддверии Дня защитника Отечества хочется особенно порадовать наших ребят, поэтому наряду с необходимыми вещами в посылках – трогательные детские письма и рисунки, сладости. Работа по сбору и отправке гуманитарных грузов при поддержке партии, депутатов ведется во всех муниципалитетах региона и будет продолжаться до тех пор, пока в этом будет необходимость, – рассказал секретарь волгоградского реготделения партии, сенатор РФ Сергей Горняков.
Не остались без внимания и семьи участников СВО. Турчак попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их запросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку.
В Волгограде почтили память погибших на службе полицейских22.02.2024 13:08
Общество 22.02.2024 13:08
Аксаков: деньги с Qiwi-кошельков волгоградцам, скорее всего, не вернут22.02.2024 12:50
Общество 22.02.2024 12:50
Волгоградцев к выходным ждет резкое похолодание22.02.2024 10:25
Общество 22.02.2024 10:25
Ветеран «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Самара» погиб на Украине22.02.2024 09:47
Общество 22.02.2024 09:47
Металлурги «Красного Октября» завершили победами сезон корпоративного спорта22.02.2024 09:31 Реклама
Общество 22.02.2024 09:31 Реклама
Транспортную развязку построят на выезде с Третьей продольной в Волгограде22.02.2024 07:16
Общество 22.02.2024 07:16
Улицы в Котово Волгоградской области осветят после публикации «Высоты 102»22.02.2024 07:02
Общество 22.02.2024 07:02
В Волгоградской области похоронили погибшего бойца СВО21.02.2024 21:10
Общество 21.02.2024 21:10
Коллекторов в Волгограде оштрафовали на 5 тысяч за ночные звонки по фейковому долгу21.02.2024 20:12
Общество 21.02.2024 20:12
Фонд капремонта сэкономит на жителях Волжского в феврале и марте21.02.2024 19:37
Общество 21.02.2024 19:37
Двоих волгоградцев наградили муниципальным знаком «За верность Отечеству»21.02.2024 18:40
Общество 21.02.2024 18:40
Торговцам выделят до 30 «квадратов» на старых-новых остановках в Волгограде21.02.2024 17:44
Общество 21.02.2024 17:44
«Как будто им все дозволено»: юрист пожаловался в СКР и Генпрокуратуру на мэрию Волгограда21.02.2024 17:02
Общество 21.02.2024 17:02
Что стало с запорожскими казаками. И при чем тут Украина21.02.2024 16:22
Общество 21.02.2024 16:22
Фарш из куриной шкурки вместо индейки продавали в Волгограде21.02.2024 16:09
Общество 21.02.2024 16:09