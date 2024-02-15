Общество

Профессор юрфака ВолГУ Юрий Проценко скончался на 88-м году жизни

Общество 15.02.2024 08:01
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15.02.2024 08:01


Юрий Проценко, один из первых профессоров юридического факультета ВолГУ,  скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на некролог, опубликованный в соцсетях вуза.
Юрий Леонтьевич родился 24 января 1937 года в Баку. Трудовую деятельность начал в 1962 году после окончания строительного техникума, работая в системе строительства Нурекской ГЭС - техником, потом инженером, начальником отдела, первым секретарем Нурекского горкома комсомола. В 1967 году Юрий Леонтьевич с отличием окончил исторический факультет Таджикского государственного университета. С 1967 по 1973 годы учился в аспирантуре при кафедре «История КПСС». После окончания аспирантуры успешно защитил кандидатскую диссертацию и, начиная с 1973 года, работал старшим преподавателем, доцентом, профессором Таджикского государственного университета, заведующим кафедрой Таджикского технического университета.
В 1991 году защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук. С 1993 по 2015 год работал профессором кафедры теории государства и права на юридическом факультете ВолГУ, долгие годы был заместителем декана по учебной работе, преподавал дисциплины «История отечественного государства и права», «Отечественная история», «История политических и правовых учений», был членом диссертационного совета по отечественной и всеобщей истории.
Юрий Леонтьевич посвятил более 50 лет преподавательской деятельности, большую часть из которых отдал юридическому факультету ВолГУ, подготовил ряд кандидатов наук, является автором более 70 научных работ и монографий, автором учебных пособий по истории государства и права России, истории политических и правовых учений. Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «За отличные успехи в работе» и многочисленными грамотами и благодарственными письмами.
Юрий Леонтьевич был яркой харизматичной личностью, о нем до сих пор с теплотой вспоминают выпускники юрфака. Коллектив Волгоградского государственного университета, коллеги и ученики, глубоко скорбят по поводу смерти профессора и выражают соболезнования его родным и близким.
Фото Институт права ВолГУ VK.com

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