Рабочий погиб под завалами песка в южном районе Волгограда





В Красноармейском районе Волгограда следователи выясняют обстоятельства гибели 25-летнего рабочего. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, молодой мужчина скончался под завалами песка.

По имеющимся данным, трагедия произошла на территории лицея №4 по адресу 50 лет Октября в южном районе Волгограда при проведении земляных работ. В качестве предварительной причины происшествия называют нарушении техники безопасности при установке колодцев.

Известно, что погибший работал в частной организации. В результате обрушения песка он скончался до приезда скорой помощи.