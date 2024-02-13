Происшествия

Рабочий погиб под завалами песка в южном районе Волгограда

Происшествия 13.02.2024 20:33
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13.02.2024 20:33


В Красноармейском районе Волгограда следователи выясняют обстоятельства гибели 25-летнего рабочего. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, молодой мужчина скончался под завалами песка. 

По имеющимся данным, трагедия произошла на территории лицея №4 по адресу 50 лет Октября в южном районе Волгограда при проведении земляных работ.  В качестве предварительной причины происшествия называют нарушении техники безопасности при установке колодцев. 

Известно, что погибший работал в частной организации. В результате обрушения песка он скончался до приезда скорой помощи. 

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