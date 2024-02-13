ДТП со скорой попало на видео в Волжском

Несмотря на то, что неотложка двигалась с включенным спецсигналом, ей не уступил дорогу легковой автомобиль. К счастью, удар пришелся по касательной. В аварии никто не пострадал. А больная была передана другой бригаде.
Происшествия 13.02.2024 15:03
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13.02.2024 15:03
В Волжском Волгоградской области попал на видео момент ДТП с участием машины скорой помощи – инцидент произошел 11 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы 40 лет Победы около аквапарка. Как пояснили V102.RU в ГБУЗ КССМП, все случилось во время выполнения вызова – эвакуации пациента в больницу №25.
Несмотря на то, что неотложка двигалась с включенным спецсигналом, ей не уступил дорогу легковой автомобиль. К счастью, удар пришелся по касательной. В аварии никто не пострадал. А больная была передана другой бригаде.
Несмотря на то, что неотложка двигалась с включенным спецсигналом, ей не уступил дорогу легковой автомобиль. К счастью, удар пришелся по касательной. В аварии никто не пострадал. А больная была передана другой бригаде.
Видео, фото: ROAD HELP Волжский / VK.com
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