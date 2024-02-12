Под Волгоградом пьяный мужчина натравил на полицейских ротвейлера





В городе Волжском Волгоградской области 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, натравил на сотрудников полиции ротвейлера. Сегодня, 12 февраля, в отношении него прокуратура утвердила обвинительное заключение. Волжанину грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, инцидент с применением собаки произошел около продуктового магазина в Волжском 22 января, куда обвиняемый прибыл днем в компании жены и приятеля. Ротвейлер, уточняет представитель надзорного органа, находился на поводке без намордника.

– Поскольку граждане начали употреблять алкоголь непосредственно в помещении магазина и не реагировали на замечания сотрудников торговой организации, на место был вызван наряд полиции. В это время обвиняемый с собакой вышел на улицу, а его супруга и знакомый оставались внутри, – сообщила обстоятельства Оксана Черединина. – Приехавшие на место происшествия стражи порядка попытались успокоить шумных посетителей, но мужчина и женщина набросились на полицейских и стали их избивать. В этой связи сотрудники полиции были вынуждены препроводить граждан на улицу к служебному автомобилю. Увидев, что супругу и знакомого ведут полицейские, обвиняемый начал требовать отпустить задержанных, угрожая в случае отказа спустить собаку с поводка.

Так впоследствии и произошло. Волжанин дал ротвейлеру команду «фас», воспользовавшись чем троица поспешила скрыться с места происшествия.

– Нарушители были оперативно задержаны в соседнем дворе прибывшими на помощь коллегам сотрудниками полиции. Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, – уточняет представитель прокуратуры. – Уголовное дело в отношении супруги и знакомого обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Хозяина ротвейлера будут судить в Волжском городском суде Волгоградской области.