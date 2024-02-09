За отсутствие плодов жатвы бизнесмен взыскал 2,5 млн рублей с волгоградской организации

Бизнесмен из Ростовской области взыскал через суд 2,5 миллиона рублей упущенной выгоды с волгоградской организации, которая должна была посеять и взрастить элитный ячмень.

Как сообщили в ГУФССП России по Волгоградской области, мужчина заключил договор на услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции, согласно которому подрядчик должен был выполнить полный цикл работ - от посева до сбора урожая. Однако семян элитного сорта ячменя бизнесмен так и не увидел.

- Неисполнение условий договора повлекло упущенную выгоду в размере 2,5 миллиона рублей. Эту сумму мужчина мог бы получить, продав семена, - сообщили в ГУ ФССП по региону.

Суд удовлетворил требования коммерсанта. В службу судебных приставов поступило исполнительное производство, которое в настоящее время окончено. Организация исполнила решение суда, погасив всю сумму за один день.