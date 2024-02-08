Расследования

В Волгоградской области вынесли приговор похитителю 30 коров для продажи на убой

Расследования 08.02.2024 14:43
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08.02.2024 14:43


К 2,5 годам колонии общего режима приговорен 47-летний житель Волгоградской области за кражу стада коров. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Палласовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Установлено, что фигурант уголовного дела 12 октября 2023 года рядом с хутором Прудентов направил в специальный загон 30 коров, которые принадлежали местным жителям и находились на выпасе. В этот же день вечером он продал животных за 1 миллион 100 тысяч рублей заготовителю мясной продукции, который перевез скот для переработки на мясокомбинат в Владикавказ. Фактический ущерб от противоправных действий четырем владельцам коров превысил 2 миллиона рублей.

Вину подсудимый полностью признал и возместил причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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