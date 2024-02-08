Волгоградцам выдали памятку о правилах начисления платы за отопление





В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» напомнили, как формируется плата за отопление, если у волгоградцев есть общедомовые приборы учета, а также, если счетчики тепла в МКД отсутствуют.





Для квартир, расположенных в доме, не оснащенном общедомовыми приборами учета тепла, оплата начисляется, исходя из утвержденного норматива потребления, и равномерно распределяется на все семь месяцев отопительного периода с октября по апрель. Для различных типов домов в зависимости от года постройки здания и его конструктивных особенностей действует свой норматив.При наличии общедомовых приборов учета плата за отопление начисляется ежемесячно на основе показаний прибора за фактически потребленное количество тепловой энергии.В случаях недотопа или перетопа в квартирах необходимо составить акт о предоставлении некачественной коммунальной услуги. По нормативам, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 °C, а в угловых комнатах +20 °C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4°C. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0:00 до 5:00 часов) – не более 3 °C, снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5:00 до 0:00 часов) не допускается.Если температура в квартире не соответствует нормативам, необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, пригласить для составления акта о предоставлении некачественной коммунальной услуги. Правильно оформленный акт проверки качества коммунальной услуги является основанием для перерасчета платы за отопление.По вопросам начисления платы за ЖКУ волгоградцы могут обратиться в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону 32-50-50, отправить запрос через личный кабинет на официальном сайте компании, либо воспользоваться электронным почтовым ящиком для обращения жителей orn@ivc34.ru.