Общество

Волгоградцам выдали памятку о правилах начисления платы за отопление

Общество 08.02.2024 10:26
0
08.02.2024 10:26


В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» напомнили, как формируется плата за отопление, если у волгоградцев есть общедомовые приборы учета, а также, если счетчики тепла в МКД отсутствуют.
Для квартир, расположенных в доме, не оснащенном общедомовыми приборами учета тепла, оплата начисляется, исходя из утвержденного норматива потребления, и равномерно распределяется на все семь месяцев отопительного периода с октября по апрель. Для различных типов домов в зависимости от года постройки здания и его конструктивных особенностей действует свой норматив.
При наличии общедомовых приборов учета плата за отопление начисляется ежемесячно на основе показаний прибора за фактически потребленное количество тепловой энергии.
В случаях недотопа или перетопа в квартирах необходимо составить акт о предоставлении некачественной коммунальной услуги. По нормативам, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 °C, а в угловых комнатах +20 °C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4°C. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0:00 до 5:00 часов) – не более 3 °C, снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5:00 до 0:00 часов) не допускается.
Если температура в квартире не соответствует нормативам, необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, пригласить для составления акта о предоставлении некачественной коммунальной услуги. Правильно оформленный акт проверки качества коммунальной услуги является основанием для перерасчета платы за отопление. 
По вопросам начисления платы за ЖКУ волгоградцы могут обратиться в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону 32-50-50, отправить запрос через личный кабинет на официальном сайте компании, либо воспользоваться электронным почтовым ящиком для обращения жителей orn@ivc34.ru. 
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.02.2024 13:26
Общество 08.02.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2024 13:07
Общество 08.02.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2024 12:37
Общество 08.02.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2024 12:20
Общество 08.02.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2024 11:54
Общество 08.02.2024 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2024 11:08
Общество 08.02.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2024 10:51
Общество 08.02.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2024 08:25
Общество 08.02.2024 08:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.02.2024 20:17
Общество 07.02.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 19:25
Общество 07.02.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 19:09
Общество 07.02.2024 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 18:27
Общество 07.02.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 17:43
Общество 07.02.2024 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 17:05
Общество 07.02.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2024 16:48
Общество 07.02.2024 16:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:26
200 жителям аварийных бараков в Волгограде показали купленные для них квартирыСмотреть фотографии
13:16
Ушедшего на дачу 5 февраля волгоградца нашли мертвым в СНТСмотреть фотографии
13:07
Драконы с пельмешками появятся в ЦПКиО Волгограда в китайский Новый годСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде решили перенести контейнерные площадки для вывоза мусораСмотреть фотографии
12:36
Инвестиции в основной капитал выросли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде в феврале начался ямочный ремонтСмотреть фотографии
11:54
Волгоградка пыталась прорваться в ДЮЦ, минуя «несущие смерть» турникетыСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области 5-летняя девочка захлебнулась в ваннеСмотреть фотографии
11:21
Зарезавший из-за ревности волгоградку иностранец-жиголо сядет на 11 летСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде над разобранной братской могилой появился шатерСмотреть фотографии
10:51
На трассе под Волгоградом ограничили движение из-за сгоревшей фурыСмотреть фотографии
10:36
Водитель сгорел в кабине. Стали известны подробности смертельного ДТП с фурами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Волгоградцам выдали памятку о правилах начисления платы за отоплениеСмотреть фотографии
10:13
На юге Волгограда насмерть сбили 45-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:01
Мусорщика-нелегала настигла кара после сброса отходов в поле под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Цены на огурцы в Волгоградской области подскочили за неделю на 10%Смотреть фотографии
09:53
В Волгоградской области легковушку смяло фурами: видеоСмотреть фотографии
08:26
«Так бывает?»: в Волгоградской области на две недели замерли цены на бензинСмотреть фотографии
08:25
Антирейтинг УК-должников составили волгоградские энергетикиСмотреть фотографии
08:02
«Ротор» на сборах в Турции переиграл «Бунедкор» из УзбекистанаСмотреть фотографии
21:20
«Мое место рядом с ребятами»: на Украине погиб 56-летний контрактник из Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде дали 7,5 лет «строгача» ревнивому сожителюСмотреть фотографии
20:17
Бойцам СВО на передовой предоставили субсидии на покупку жильяСмотреть фотографии
19:25
«Нагадил и смылся»: кинувший людей «канализационный» аферист вышел сухим из воды в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде главреда призвали к ответу из-за иноагента. При чем здесь Друзь?Смотреть фотографии
18:27
В Волгограде заказали новый генплан города за 81 миллион рублейСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде с 20 января ищут пропавшего голубоглазого брюнетаСмотреть фотографии
17:39
Под Волгоградом школьница перепутала конфеты с крысиным ядом. Девочка в больницеСмотреть фотографии
17:05
Кто получит 300 тысяч за СВО? Изучаем постановление губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области раскрыли аферу с «мертвыми душами» учебного центраСмотреть фотографии
 