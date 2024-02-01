Общество

Сельским больницам в Волгоградской области разрешат торговать таблетками

Общество 01.02.2024 17:08
0
01.02.2024 17:08


Депутаты Государственной думы сегодня, 1 февраля, в первом чтении поддержали законопроект, согласно которому сельские участковые больницы получат право реализовывать лекарственные препараты. Об этом сообщил сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков. 

 Сегодня мы стали еще на шаг ближе к тому, чтобы увеличить физическую доступность препаратов для жителей сельской местности! Закон ждут многие муниципальные образования, жители которых, в том числе пенсионеры и ветераны Волгоградской области, вынуждены преодолевать расстояния в десятки километров до ближайшей аптеки, – сообщил Горняков. – Впереди еще два чтения и рассмотрение в Совете Федерации.  

Проектом закона вносятся изменения в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В соответствии с действующей нормой, осуществлять розничную реализацию лекарств могут амбулатории, фельдшерские пункты, центры общей врачебной практики, – поясняли ранее в Волгоградской областной думе после заседания, на котором одобрили данную инициативу. – Поправками предусмотрено наделить таким правом и участковые больницы. При этом реализация в указанных местах разрешена при условии, что в населенных пунктах отсутствуют аптеки. Тем самым большее число структурных подразделений медицинских организаций в сельской местности смогут реализовывать населению лекарственные препараты.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.02.2024 19:37
Общество 01.02.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 18:55
Общество 01.02.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 17:42
Общество 01.02.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 17:18
Общество 01.02.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 16:49
Общество 01.02.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 16:35
Общество 01.02.2024 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 14:40
Общество 01.02.2024 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 14:37
Общество 01.02.2024 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 14:20
Общество 01.02.2024 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 14:16
Общество 01.02.2024 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 13:10
Общество 01.02.2024 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.02.2024 12:04
Общество 01.02.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 11:59
Общество 01.02.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 11:16
Общество 01.02.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.02.2024 10:50
Общество 01.02.2024 10:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:11
Мизулина просит силовиков проверить каналы в Telegram с угрозами школам ВолгоградаСмотреть фотографии
19:37
Получившую шанс от волгоградского суда Ахметову оставили без ребенкаСмотреть фотографии
19:11
«У сына осложнения»: мать сломавшего позвоночник школьника требует миллион с пейнтбольного клубаСмотреть фотографии
18:55
Вопросы сохранения охотресурсов региона обсудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:42
«Снег будем набирать»: город Котово 2 февраля отключат от водоснабжения из-за аварииСмотреть фотографии
17:18
В Волжском в подвалах домов установят биотуалетыСмотреть фотографии
17:08
Сельским больницам в Волгоградской области разрешат торговать таблеткамиСмотреть фотографии
16:49
Аудитор КСП Волгоградской области уходит в отставку ради повышенияСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде школьников атаковали ссылками на преступные каналы в TelegramСмотреть фотографии
16:05
В Волжском осудят отца школьницы за избиение одноклассникаСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде 800 легкоатлетов пробежались в честь Сталинградской битвыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
«А вам и не положено»: учителя из Волгоградской области не дождались повышения зарплатСмотреть фотографии
14:20
Волгограду выделили 279 миллионов на развитие беспилотниковСмотреть фотографии
14:16
Жителя Волжского оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ*Смотреть фотографии
13:35
Депутаты Волгограда и Курска подписали соглашения о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:10
На ЕвроХиме стартовал новый этап исследований вовлеченности сотрудников в достижение общих целейСмотреть фотографии
13:02
Утилизатор отходов из Азова намусорил в Волгоградской области на 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:04
В Астраханской области неизвестные бросили погибать в воде подстреленного орланаСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области ночью 1 февраля закроют ж/д переездСмотреть фотографии
11:16
Бочаров вместе с волгоградцами почтил память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
10:50
Главы и личный состав силовых ведомств возложили цветы к памятнику чекистам в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Делегация Татарстана посетила волгоградское селоСмотреть фотографии
10:17
Расшифровку нервных переговоров экс-депутата Анненко с потерпевшим Константиновым зачитали в судеСмотреть фотографии
09:38
Яйца и вермишель подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде утром 1 февраля перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
08:36
Работодатели не выплатили волгоградцам 8,5 миллионов рублейСмотреть фотографии
08:26
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 25% в 2023 годуСмотреть фотографии
07:54
Жителей Волгоградской области 3 февраля обследуют на онкологиюСмотреть фотографии
21:33
На волгоградской трассе загорелся автобус «Диана Тур» с пассажирамиСмотреть фотографии
21:07
Волгоградский Детфонд в новом году усилит поддержку многодетных и молодых семейСмотреть фотографии
 