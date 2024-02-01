Сельским больницам в Волгоградской области разрешат торговать таблетками

Депутаты Государственной думы сегодня, 1 февраля, в первом чтении поддержали законопроект, согласно которому сельские участковые больницы получат право реализовывать лекарственные препараты. Об этом сообщил сенатор от Волгоградской области Сергей Горняков.

– Сегодня мы стали еще на шаг ближе к тому, чтобы увеличить физическую доступность препаратов для жителей сельской местности! Закон ждут многие муниципальные образования, жители которых, в том числе пенсионеры и ветераны Волгоградской области, вынуждены преодолевать расстояния в десятки километров до ближайшей аптеки, – сообщил Горняков. – Впереди еще два чтения и рассмотрение в Совете Федерации.

Проектом закона вносятся изменения в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

– В соответствии с действующей нормой, осуществлять розничную реализацию лекарств могут амбулатории, фельдшерские пункты, центры общей врачебной практики, – поясняли ранее в Волгоградской областной думе после заседания, на котором одобрили данную инициативу. – Поправками предусмотрено наделить таким правом и участковые больницы. При этом реализация в указанных местах разрешена при условии, что в населенных пунктах отсутствуют аптеки. Тем самым большее число структурных подразделений медицинских организаций в сельской местности смогут реализовывать населению лекарственные препараты.