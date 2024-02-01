Общество

Жителя Волжского оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ*

Общество 01.02.2024 14:16
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01.02.2024 14:16


Волжский городской суд в Волгоградской области оштрафовал на 1 тысячу рублей местного жителя, который разместил на своей странице в соцсети радужный флаг экстремистского движения ЛГБТ, передает V102.RU.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, в судебном заседании установлено, что Артем П. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

- В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, раскаялся, пояснив, что разместил данную символику «по глупости», - сообщила Вальковская.  

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

* Запрещенное в России экстремистское движение

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