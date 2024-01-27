Общество

Волгоградцев хотят лишать прав на 1,5 года за автомобили без знаков

Общество 27.01.2024 19:57
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27.01.2024 19:57


МВД России разработан законопроект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Как сообщает V102.RU, поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Водителей могут лишать права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.  
Также законопроектом вводится административная ответственность за повторное совершение таких  правонарушений  в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

В настоящее время административная ответственность за повторное управление транспортом без опознавательных знаков - штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.


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