Волгоградцев хотят лишать прав на 1,5 года за автомобили без знаков

Общество 27.01.2024 19:57
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27.01.2024 19:57
МВД России разработан законопроект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Как сообщает V102.RU, поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Водителей могут лишать права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
Также законопроектом вводится административная ответственность за повторное совершение таких правонарушений в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.
В настоящее время административная ответственность за повторное управление транспортом без опознавательных знаков - штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.
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