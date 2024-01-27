«Упали 6 человек»: в Волгограде столкнулись автобус №21 и китайский кроссовер

В администрации Волгограда пояснили, что инцидент произошел в районе остановки «Кинотеатр «Старт».
- Водитель кроссовера совершил перестроение перед близко идущим в попутном направлении автобусом №21. Водитель общественного транспорта применил экстренное торможение, что уменьшило силу удара, но не позволило полностью избежать столкновения. В результате ДТП 6 человек в салоне автобуса не удержались на ногах. Одному из них понадобилась медицинская помощь. Скорая помощь увезла пассажира в больницу, - прокомментировали в мэрии.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области