Волгоградцам назвали срок выхода на пенсию в 2024 году

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим волгоградцам. Это происходит через увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента будет повышена со 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.
С января, напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%. Общее количество получателей пенсии по Волгоградской области на 1 января 2024 года составляет 702 605 человек, из них получателей страховой пенсии – 660 340.
Следующая индексация государственных и социальных пенсий произойдет в апреле. А в августе корректировка коснётся пенсий граждан, работавших в 2023 году.