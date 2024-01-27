Волгоградцам назвали срок выхода на пенсию в 2024 году





О ряде изменений в пенсионном законодательстве сообщили в волгоградском отделении Соцфонда. В частности, в 2024 году повышается возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года, передает V102.RU. О ряде изменений в пенсионном законодательстве сообщили в волгоградском отделении Соцфонда. В частности, в 2024 году повышается возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года, передает V102.RU.

Также изменятся минимальные требования для получения страховой пенсии: для получения страховой пенсии нужно будет минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим волгоградцам. Это происходит через увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента будет повышена со 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.С января, напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%. Общее количество получателей пенсии по Волгоградской области на 1 января 2024 года составляет 702 605 человек, из них получателей страховой пенсии – 660 340.Следующая индексация государственных и социальных пенсий произойдет в апреле. А в августе корректировка коснётся пенсий граждан, работавших в 2023 году.