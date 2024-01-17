В Волгограде на пожаре пострадала 15-летняя девочка-подросток

В ночном пожаре в Волгограде пострадала 15-летняя девочка-подросток, которую госпитализировали с места происшествия в больницу, передает V102.RU.

По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в жилом доме в Краснооктябрьском районе поступило в 2.52.

- На проспекте Металлургов в многоквартирном доме на 5-ом этаже в комнате горели домашние вещи на площади 6 квадратных метров. Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали возгорание в 3:06, - сообщили в ведомстве.

Пострадавшую 2008 года рождения доставили в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники 2-ой пожарно-спасательной части. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.

Фото из архива ИА «Высота 102»