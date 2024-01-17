Необщительной чиновнице из Дубовки напомнили о законах РФ

В Волгоградской области на 5 тысяч рублей оштрафовали заместителя главы администрации городского поселения город Дубовка Татьяну Алтунину, которая оставила без ответа заявление гражданина, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по инициативе надзорного ведомства чиновницу привлекли к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что 18 августа 2023 года в администрацию Дубовки поступило заявление о возможных нарушениях земельного и градостроительного законодательства при прокладке трубопровода по ул. Крестьянской.

– В нарушение требований законодательства ответ заявителю по существу поставленных в обращении вопросов заместителем главы администрации городского поселения г. Дубовка, ответственной за рассмотрение данной жалобы, не дан. Не получив ответа по существу обращения, заявитель обратился в органы прокуратуры, – сообщила Черединина.

В открытых источниках указано, что заместителем главы Дубовки является Татьяна Алтунина.

В отношении чиновницы было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановление о штрафе вынес мировой судья судебного участка № 6 Дубовского судебного района Волгоградской области.