Волгоградец сжег молодой соседке лицо в ответ на замечание

В Волгограде полицейскими организована проверка по факту происшествия в Краснооктябрьском районе, в результате которого в больницу с химическим ожогом лица была доставлена 27-летняя женщина. По предварительным данным, в лицо пострадавшей распылил жидкость сосед по лестничной клетке.

Известно, что получившую ожоги волгоградку доставили в больницу накануне.

– Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине причинил ее 36-летний сосед, которому она сделала замечание за курение рядом с квартирами В ответ мужчина распылил ей в лицо жидкость из аэрозольного пистолета. Прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы доставили его в отдел полиции. Мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Суд, рассмотрев материалы, назначил ему наказание в виде штрафа, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Одновременно, уточняют в полиции, по факту получения ожогов пострадавшей проводится процессуальная проверка.

– По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, – заявляют в волгоградском ГУ МВД России.