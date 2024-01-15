Общество

Из аэропорта Волгограда эвакуировали пассажирку московского рейса

Общество 15.01.2024 09:29
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15.01.2024 09:29


В аэропорту Волгограда в полночь приземлился рейс из Москвы с пассажиркой, почувствовавшей себя плохо во время полета, сообщает V102.RU. 

— К прибытию борта самолета была вызвана бригада СМП,  55-летней пассажирке стало плохо в воздухе. ей оказали первую помощь и госпитализировали в больницу № 25, — рассказали информагентству в ГБУЗ «КССМП». 

Напомним, что это уже не первый случай спасения пассажиров в волгоградской воздушной гавани. На январских праздниках в полете стало плохо 75-летней пассажирке рейса Москва — Волгоград. 

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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