Из аэропорта Волгограда эвакуировали пассажирку московского рейса

В аэропорту Волгограда в полночь приземлился рейс из Москвы с пассажиркой, почувствовавшей себя плохо во время полета, сообщает V102.RU.

— К прибытию борта самолета была вызвана бригада СМП, 55-летней пассажирке стало плохо в воздухе. ей оказали первую помощь и госпитализировали в больницу № 25, — рассказали информагентству в ГБУЗ «КССМП».

Напомним, что это уже не первый случай спасения пассажиров в волгоградской воздушной гавани. На январских праздниках в полете стало плохо 75-летней пассажирке рейса Москва — Волгоград.

Фото: ГБУЗ «КССМП»