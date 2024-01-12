



В Саратовской области отменили занятия для учеников 5-6 классов в предстоящую субботу из-за крепких морозов. Как сообщает ИА «СарИнформ», в выходные в соседнем с Волгоградской областью регионе ожидается до -30 градусов.

– В субботу, 13 января, во всех школах Саратова у учеников 5-6 классов обеих смен не будет уроков. Об этом сегодня сообщили в городской администрации, – передает саратовское издание.

Напомним, что в Волгоградской области в субботу также ожидают существенное понижение температуры, однако морозы не будут столь же крепкими, как в Саратове. По сообщению ГУ МЧС России по Волгоградской области, в отдельных районах региона столбики термометров опустятся до отметок -25 градусов ночью и -15 градусов днем.