Общество

МЧС: экстремальные морозы придут в Волгоградскую область 13 января

Общество 11.01.2024 11:11
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11.01.2024 11:11


В отдельных районах Волгоградской области ожидается понижение температуры воздуха до -25 градусов в ночное время и до -15 градусов. Об этом  сегодня, 11 января, предупредили в региональном управлении МЧС России. 

По информации спасателей, крепкие морозы вероятны с 13 по 14 января. В  связи с этим ГУ МЧС призывает жителей региона соблюдать элементарные правила безопасности. 

По сообщению Волгоградского ЦГМС в предстоящие выходные дни в отдельных районах  региона ожидается аномально-холодная погода – ночью -20…-25˚, днем -10…-15˚С., – говорится в официальном сообщении ГУ МЧС России. – Рекомендуем соблюдать меры пожарной безопасности в условиях сильного понижения температуры. А в о избежание переохлаждения и обморожения при низких температурах советуем без необходимости не выходить на улицу и сократить время пребывания на воздухе. Уделите внимание детям и престарелыми родственниками, не отпускайте их в мороз на улицу без крайней необходимости.

При морозе, напоминают спасатели, необходимо соблюдать правила многослойности в одежде. Предпочтение необходимо отдавать натуральным тканям. Не стоит забывать и о плотном перекусе перед выходом на свежий воздух – пища позволит сохранить энергию вашему организму. 

По возможности, откажитесь от дальней поездки на личном автомобиле. Если мороз всё же застал вас в пути и ваш автомобиль сломался, остановитесь, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, ждите помощи в автомобиле. Обязательно позвоните в экстренные службы. Если вы заметили, что чья-то машина сломалась, не проезжайте мимо, обязательно поинтересуйтесь, нужна ли ваша помощь, – призывают волгоградские спасатели. 

В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «112» или «101», указав точный адрес.

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