В Волгоградской области скорректировали величину прожиточного минимума на 2024 год по основным социально-демографическим группам населения.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на внесенные в постановление администрации области изменения, с 1 января будущего года величина прожиточного минимума на душу населения увеличена с 13118 рублей до 13290 рублей (+ 172 рубля).

Напомним, что общее повышение этого показателя в 2024 году, с учетом уже внесенных в сентябре изменений, составит 927 рублей.

Скорректирована величина прожиточного минимума и для других групп населения. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум увеличат до 14486 рублей, что на 187 рублей больше, чем было решено в сентябре текущего года. Таким образом, общее повышение по сравнению с 2023 годом составит 1010 рублей.

Для пенсионеров прожиточный минимум подрос еще на 148 рублей – до 11429 рублей. Для детей он составит 12891 рубль (рост еще на 92 рубля).

Напомним, величина прожиточного минимума учитывается при составлении бюджета, принятии социальных программ и предоставления мер поддержки малоимущим гражданам.