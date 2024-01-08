«Машины еле едут»: дороги Волгограда сковал снегопад





В Волгограде стартовали работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными реагентами в связи с начавшимся снегопадом. Как рассказали V102.U в администрации Волгограда, дорожные службы расчищают основные магистрали с интенсивным трафиком, маршруты общественного транспорта, а также мосты и путепроводы. После этого техника переместится на второстепенные автомобильные проезды. Для приведения в порядок улично-дорожной сети на линии было выведено свыше 70 единиц комбинированных дорожных машин и другой спецтехники. В Волгограде стартовали работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными реагентами в связи с начавшимся снегопадом. Как рассказали V102.U в администрации Волгограда, дорожные службы расчищают основные магистрали с интенсивным трафиком, маршруты общественного транспорта, а также мосты и путепроводы. После этого техника переместится на второстепенные автомобильные проезды. Для приведения в порядок улично-дорожной сети на линии было выведено свыше 70 единиц комбинированных дорожных машин и другой спецтехники.

Расчистка дорог идет во всех районах Волгограда и с учетом прогноза погоды продолжится в течение дня, добавили в мэрии.Между тем, водители делятся, что движение на улицах областного центра затруднено. Транспорт еле едет. При этом даже уже расчищенные дороги через некоторое время снова покрываются снегом.Ранее синоптики предупреждали, что вечером 8 января снегопад усилится. Ожидается, что осадков выпадет в районе 4,4 мм. А завтра – уже 7,5 мм.