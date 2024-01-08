«Машины еле едут»: дороги Волгограда сковал снегопад

В Волгограде стартовали работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными реагентами в связи с начавшимся снегопадом. Как рассказали V102.U в администрации Волгограда, дорожные службы расчищают основные магистрали с интенсивным трафиком, маршруты общественного транспорта, а также мосты и путепроводы. После этого техника переместится на второстепенные автомобильные проезды. Для приведения в порядок улично-дорожной сети на линии было выведено свыше 70 единиц комбинированных дорожных машин и другой спецтехники.
Расчистка дорог идет во всех районах Волгограда и с учетом прогноза погоды продолжится в течение дня, добавили в мэрии.
Между тем, водители делятся, что движение на улицах областного центра затруднено. Транспорт еле едет. При этом даже уже расчищенные дороги через некоторое время снова покрываются снегом.
Ранее синоптики предупреждали, что вечером 8 января снегопад усилится. Ожидается, что осадков выпадет в районе 4,4 мм. А завтра – уже 7,5 мм.