Происшествия

В Урюпинске подросток на ватрушке скатился под колеса автомобиля

Происшествия 08.01.2024 10:24
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08.01.2024 10:24


В Урюпинске Волгоградской области 12-летний мальчик пострадал во время зимней забавы. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, несчастный случай произошел накануне, 7 января, в 18-00 ч.
Подросток на ватрушке катался с горки на улице Малая Песчаная, но в какой-то момент тюбинг вылетел прямо на дорогу, по которой двигался Volkswagen Tiguan под управлением 29-летней женщины.
Несовершеннолетний госпитализирован.


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