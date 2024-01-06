МЧС: погода на Рождество в Волгоградской области резко испортится





Ухудшение погодных условий ожидается в Волгоградской области. С предупреждением выступили в ГУ МЧС по Волгоградской области, передает V102.RU. Ухудшение погодных условий ожидается в Волгоградской области. С предупреждением выступили в ГУ МЧС по Волгоградской области, передает V102.RU.

По сообщению Волгоградского ЦГМС, 7 января на территории региона прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождем. Утром и днем в отдельных районах пройдет сильный снег.В Волгоградской области ожидаются также гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях и гололедица на дорогах.Уже в ночь на 7 января будет довольно ветрено, а утром и днем южный ветер сменится северо-западным, при этом скорость ветра увеличится до 8-13 метров в секунду с порывами 15-18 м/с.В ночь на Рождество температура воздуха будет варьироваться в районе -1...-6º, на севере региона похолодает до -7...-12.Особую осторожность надо соблюдать тем, кто отправится в поездку на автомобиле. В ГУ МЧС по Волгоградской области советуют водителям основательно подготовиться к путешествию, взять с собой запас продуктов, фонарь, теплые вещи, а в случае поломки автомобиля не паниковать, сообщить о происшествии в 112 и ждать помощи.