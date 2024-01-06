На плотине Волжской ГЭС в массовой аварии пострадали 4 человека

В массовой аварии с участием четырех автомобилей накануне, 5 января, пострадали четыре человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось около девяти часов вечера на плотине ГЭС.
- По предварительным данным 65-летний водитель Ssang Yong двигался по ул. Ленина из Волжского в сторону Волгограда, не справился с управлением и столкнулся с движущимися во встречном направлении автомашинами Mitsubishi Colt под управлением 19-летнего водителя и УАЗ Патриот, за рулем которой находилась 20-летняя девушка,
- рассказали в главке.
После удара УАЗ Патриот отлетел на ВАЗ-2115, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП водители двух иномарок, а так же двое 21-летних пассажиров Mitsubishi Colt с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
Фото Николая Писарева ROAD HELP Волжский VK.com