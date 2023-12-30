Общество

Какая погода ждет Волгоград и область на Новый год

Общество 30.12.2023 21:15
0
30.12.2023 21:15


В Волгоградской области синоптики прогнозируют совсем не новогоднюю погоду завтра, 31 декабря. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в регионе пройдет снег с дождем при порывах штормового ветра и устойчивым плюсом за окном.

— В последний день уходящего года по области установится облачная с прояснениями погода. В ночные часы осадки маловероятны, а вот утром и днем местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Днем порывы юго-западного ветра составят местами 15-20 м/с. Ночью 0…+5 °С, днем +3...+8 °С, — пояснили информагентству в региональном гидрометцентре. 

В Волгограде 31 декабря в ночной период без существенных осадков. В утренние и дневные часы  вероятен небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер западного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью по городу +1...+3 °С, после обеда воздух прогреется до +4…+6 °С. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Еще по теме: 

Волгоградцам рассказали о погоде первой недели 2024 года и долгожданном снеге

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.12.2023 00:18
Общество 31.12.2023 00:18
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 20:32
Общество 30.12.2023 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 19:33
Общество 30.12.2023 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 18:35
Общество 30.12.2023 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 16:55
Общество 30.12.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 14:37
Общество 30.12.2023 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 13:35
Общество 30.12.2023 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 12:46
Общество 30.12.2023 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 11:41
Общество 30.12.2023 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2023 09:15
Общество 30.12.2023 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2023 08:51
Общество 30.12.2023 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 21:20
Общество 29.12.2023 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 19:49
Общество 29.12.2023 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 19:13
Общество 29.12.2023 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 18:04
Общество 29.12.2023 18:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

00:18
Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в БелгородеСмотреть фотографии
21:15
Какая погода ждет Волгоград и область на Новый годСмотреть фотографии
20:32
Проглотившего гвоздь еле живого малыша эвакуировали в ВолгоградСмотреть фотографии
19:33
Популярна не только Москва: в аэропорту озвучили самые востребованные направления у туристовСмотреть фотографии
18:35
Опрос «Высоты 102»: волгоградцы оценили шансы на победу над коррупцией в новом годуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Волгоградцам предложили охотиться на летучих мышей в подъездахСмотреть фотографии
15:47
Более полумиллиона россиян поддержали самовыдвижение ПутинаСмотреть фотографии
14:37
Паспортные столы и МРЭО изменили режим работы в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:35
Бочаров напомнил подчиненным о круглосуточной работе в праздникиСмотреть фотографии
12:46
Афганцы и сталинградцы получат деньги от волгоградских властейСмотреть фотографии
11:55
Маршрутка № 807 разбилась на трассе в Волгоградской области. Восемь человек пострадалиСмотреть фотографии
11:41
Сбер вновь приглашает волгоградцев на каток в Центральном парке культуры и отдыхаСмотреть фотографии
10:43
Директор интерната для слепых детей под Волгоградом попалась на «мертвых душах»Смотреть фотографии
09:15
Волгоградцам рассказали о погоде первой недели 2024 года и долгожданном снегеСмотреть фотографии
08:51
Жена депутата Госдумы получила повышение в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:00
Полицейские спасли заблудившегося в метель жителя Саратовской областиСмотреть фотографии
21:20
«Лучше не пить»: волгоградский врач советует встретить Новый год без алкоголяСмотреть фотографии
20:42
В Волжском нашли вандалов, разгромивших кофейный аппаратСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
«Ситиматик-Волгоград» требует со школы Слуцкого почти 12 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде и Волжском после праздников отключат 20 телеканаловСмотреть фотографии
18:51
Махинации с госконтрактами на 80 млн вскрыли в российском регионеСмотреть фотографии
18:38
МВД: водительские права с истекающим сроком продлят на три годаСмотреть фотографии
18:04
«Осталось трое детей»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Михаилом МалеевымСмотреть фотографии
17:44
Подростков из Волгоградской области наградили за экоидеиСмотреть фотографии
17:28
В Волгоградской области чиновница одарила зятя чужой землейСмотреть фотографии
17:00
Губернатору Волгоградской области Бочарову вручили орден в МосквеСмотреть фотографии
16:59
Волгоградские коммунисты 29 декабря почтили память Алевтины АпаринойСмотреть фотографии
16:40
«Пожарные ехали час»: СК проводит проверку после гибели двух человек в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
Андрей Бочаров простился на добром слове с депутатами облдумыСмотреть фотографии
15:53
В «Ротор» вернулся бывший футболист клубаСмотреть фотографии
 