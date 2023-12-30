Какая погода ждет Волгоград и область на Новый год

В Волгоградской области синоптики прогнозируют совсем не новогоднюю погоду завтра, 31 декабря. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в регионе пройдет снег с дождем при порывах штормового ветра и устойчивым плюсом за окном.

— В последний день уходящего года по области установится облачная с прояснениями погода. В ночные часы осадки маловероятны, а вот утром и днем местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Днем порывы юго-западного ветра составят местами 15-20 м/с. Ночью 0…+5 °С, днем +3...+8 °С, — пояснили информагентству в региональном гидрометцентре.

В Волгограде 31 декабря в ночной период без существенных осадков. В утренние и дневные часы вероятен небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер западного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью по городу +1...+3 °С, после обеда воздух прогреется до +4…+6 °С.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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