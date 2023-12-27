В Волгоградской области разбили памятную доску о депортации калмыков

В Светлоярском районе Волгоградской области разрушили мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации калмыцкого народа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на главу Республики Калмыкия Бату Хасикова, инцидент произошел сегодня ночью на ж/д станции Абганерово.

— Неизвестные разбили установленную 25 декабря 2023 года мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации нашего народа. Именно с этой станции 28 декабря 1943 года в регионы Сибири отправлялись эшелоны с нашими дедушками и бабушками. Считаю данный инцидент бессмысленной провокацией, глупой попыткой посеять вражду между братскими народами Российской Федерации, — написал в своем Telegram Хасиков.

Уточняется, что сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Бату Хасиков потребовал строго наказать причастных к акту вандализма и выразил благодарность главе Волгоградской области Андрею Бочарову за оперативную реакцию на инцидент.

— Совместными усилиями мы восстановим памятную доску и примем меры для недопущения повторения кощунственных действий, — уверен глава Калмыкии. — Братские регионы России сражаются плечом к плечу. Мы вместе, мы победим, ничто и никто не сможет нас разобщить!

Напомним, 28 декабря является днем памяти жертв депортации калмыцкого народа. 27 декабря 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР».

Фото: архив ИА «Высота 102»