Общество

На Волгоград 24 декабря налетит снежный ураган

Общество 23.12.2023 21:27
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23.12.2023 21:27


Снег жители Волгоградской области  до Нового года все-таки увидят, однако долгожданные осадки придут в регион не в гордом одиночестве, а со шквалистым ветром, метелью, снежными заносами и прочими неприятными природными явлениями. Как прогнозируют в Волгоградском ЦГМС, в Волгограде уже  завтра, 24 декабря, ожидается сначала дождь, переходящий в мокрый снег, а днем – сильный снег. На город опустится туман, а на дорогах образуются гололедица и снежные заносы. При нулевой дневной температуре ожидается также сильный ветер с порывами 17-22 метров в секунду.
В Волгоградской области также прогнозируют мокрый снег, туман, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. При этом такая же погода сохранится и в последующие ближайшие дни. Однако, если верить информации синоптиков, к Новому году от снега не останется и следа.



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