На Волгоград 24 декабря налетит снежный ураган

Общество 23.12.2023 21:27
0
23.12.2023 21:27
Снег жители Волгоградской области до Нового года все-таки увидят, однако долгожданные осадки придут в регион не в гордом одиночестве, а со шквалистым ветром, метелью, снежными заносами и прочими неприятными природными явлениями. Как прогнозируют в Волгоградском ЦГМС, в Волгограде уже завтра, 24 декабря, ожидается сначала дождь, переходящий в мокрый снег, а днем – сильный снег. На город опустится туман, а на дорогах образуются гололедица и снежные заносы. При нулевой дневной температуре ожидается также сильный ветер с порывами 17-22 метров в секунду.
В Волгоградской области также прогнозируют мокрый снег, туман, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. При этом такая же погода сохранится и в последующие ближайшие дни. Однако, если верить информации синоптиков, к Новому году от снега не останется и следа.
«Будут ломать, что сделали»: Четвертый кассационный суд обязал РЖД построить для жителей Волгограда переход23.12.2023 20:52
Общество 23.12.2023 20:52
В Волгограде спасают попавшую в капкан собаку23.12.2023 20:24
Общество 23.12.2023 20:24
В Волгограде Снегурочки блеснули красотой и нарядами23.12.2023 19:34
Общество 23.12.2023 19:34
«Звонят уже с утра»: в Волгограде заработал офис, где собирают подписи за Путина23.12.2023 17:11
Общество 23.12.2023 17:11
15 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда23.12.2023 16:41
Общество 23.12.2023 16:41
В Волжском акционируют погрязшую в долгах автоколонну23.12.2023 16:07
Общество 23.12.2023 16:07
В Жирновске из-за дождя отменили встречу с Дедом Морозом23.12.2023 13:41
Общество 23.12.2023 13:41
В Волгограде из-за тумана самолет из Москвы направили в Саратов23.12.2023 12:03
Общество 23.12.2023 12:03
Глава села под Волгоградом призвал отказаться от фейерверков на Новый год23.12.2023 11:28
Общество 23.12.2023 11:28
В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские бетонные ладони23.12.2023 10:09
Общество 23.12.2023 10:09
Фермер из Волгоградской области исполнил голубую мечту селян23.12.2023 08:05
Общество 23.12.2023 08:05
Главе приюта для бездомных не удалось отменить итоги сельских выборов под Волгоградом22.12.2023 21:41
Общество 22.12.2023 21:41
ВС РФ встал на сторону волгоградца, нечаянно купившего залоговую иномарку22.12.2023 21:01
Общество 22.12.2023 21:01
Под Волгоградом мэрия потребовала демонтировать выгребную яму из тракторных шин22.12.2023 20:11
Общество 22.12.2023 20:11
Волгоградец потребовал от Минздрава снять с гвоздей россиян22.12.2023 19:42
Общество 22.12.2023 19:42