В Саратове врачи спасают 15 детей, снятых с поезда после смерти девочки

В инфекционной больнице Саратова врачи оказывают помощь 15 детям, которые были снят с поезда Адлер-Тюмень после смерти 12 летней девочки. У всех диагностирован грипп А. По словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, признаки ОРВИ отмечаются у 60 из 124 детей. Они также находятся в саратовской инфекционке. Сопровождающие, передает ИА «СарИнформ» со ссылкой на чиновника, симптомов заболевания не имеют.

– Все дети находятся в нашей инфекционной больнице. У них нормальное состояние. Врачи наблюдают за детьми. Тяжело больных нет. Температуры 38 ни у кого нет. В Балашове делали тесты. Результаты относятся к определенным данным, поэтому их не даем. Дети в нормальном адекватном состоянии, – цитирует информагентство саратовского министра.

Костин уточнил, что дети направлялись в Луганск.

– Мы привезли их автобусами из Балашова. У части ОРВИ, у кого-то горло болит, у кого-то сопли есть. Состояние у всех удовлетворительное, – сообщил он.

Помощь медиков детям потребовалась в ночь на 21 декабря. У половины из 124 детей в пути проявились признаки ОРВИ, у многих была высокая температура. В Пензенской области прибывшие к поезду врачи обнаружили в одном из вагонов тело 12-летней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Саратовской области детей сняли с поезда в городе Балашове, после чего доставили в областной центр.