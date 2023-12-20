Росаваиация назвала причину закрытия волгоградского аэропорта

Общество 20.12.2023 15:39
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20.12.2023 15:39
Волгоградский аэропорт был закрыт сегодня, 20 декабря, на несколько часов из соображений безопасности. Как сообщили V102.RU в федеральном ведомстве, для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в среду, 20 декабря, на работу авиагавани были наложены временные ограничения.
- Волгоградский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет с 08:10 до 11:14 МСК. Из-за ограничения использования воздушного пространства в этот период на запасные аэродромы ушли два самолёта. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, - говорится в заявлении Росавиации.
Напомним, ранее в пресс-службе аэропорта поясняли, что в связи с ограничениями были задержаны несколько рейсов на прилет из Москвы авиакомпаний «Сибирь» и «Россия», а также еще один рейс «Победы» был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов, рейс авиакомпании «Ювт Аэро» был отправлен в Самару.
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