Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе





В Волгоградской области сняли ограничения по аэронавигации, введенные утром 20 декабря. По информации пресс-службы воздушной гавани, в настоящее время в Волгограде ожидают задержанные с рейсы.

– На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова.

Напомним, что в связи с ограничениями были задержаны несколько рейсов на прилет из Москвы авиакомпаний «Сибирь» и «Россия», а также еще один рейс «Победы» был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов, рейс авиакомпании «Ювт Аэро» был отправлен в Самару.