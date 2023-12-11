Под Волгоградом пьяница на Infiniti разбился с компанией

Под Волгоградом мужчина, лишенный прав, сел за руль в пьяном состоянии и устроил ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в поселке Степной Городищенского района накануне.



29-летний водитель уже в девять утра был под действием алкоголя, однако это не помешало ему отправиться в путь на Infiniti вместе со своими знакомыми. Но далеко компания не уехала. Пьяный водитель не справился с управлением и иномарка врезалась в столб.

Сам виновник аварии не пострадал, а вот 27-летний И 27-летняя пассажиры получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

