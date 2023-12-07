Происшествия

В Волгоградской области сторожа убило дерево

Происшествия 07.12.2023 21:15
0
07.12.2023 21:15


В Урюпинском районе Волгоградской области дерево упало на 49-летнего мужчину, который от полученных травм скончался по дороге в больницу. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, ЧП произошло на территории местной агрофирмы.

- В ходе обрезки деревьев произошло падение дерева на мужчину 1974 года рождения, который работал на этом предприятии сторожем, - рассказал источник.

Пострадавший был госпитализирован, но до больницы его довезти не успели. Проводится проверка.

По данным информагентства, ЧП произошло на территории агрофирмы «Георгиевское».

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.12.2023 20:21
Происшествия 07.12.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 18:26
Происшествия 07.12.2023 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 16:38
Происшествия 07.12.2023 16:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 15:07
Происшествия 07.12.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2023 07:58
Происшествия 07.12.2023 07:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 20:05
Происшествия 06.12.2023 20:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 16:09
Происшествия 06.12.2023 16:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 13:59
Происшествия 06.12.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 13:06
Происшествия 06.12.2023 13:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.12.2023 12:12
Происшествия 06.12.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 13:02
Происшествия 05.12.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 11:41
Происшествия 05.12.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 11:36
Происшествия 05.12.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.12.2023 10:09
Происшествия 05.12.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.12.2023 19:45
Происшествия 04.12.2023 19:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:56
Художник и ювелир Геннадий Чумичев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде семьям погибших участников СВО передали 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
21:15
В Волгоградской области сторожа убило деревоСмотреть фотографии
20:51
Эксперты: Волгоградская область за год может потерять 1,8 тыс. га лесовСмотреть фотографии
20:21
Вылетевший на встречку водитель погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:44
У кого круче? Журналисты сравнили цены на яйца в Волгограде и у соседейСмотреть фотографии
19:15
В Волгограде из поймы Царицы вывезли еще 1000 кубометров мусораСмотреть фотографии
18:35
«Последний реванш»: политтехнолог ожидает всплеска информатак на руководство Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде молодая девушка разбилась при падении с 8-го этажаСмотреть фотографии
17:48
Стало известно состояние сбитых иномаркой волгоградских школьницСмотреть фотографии
17:44
Волгоградская облдума приняла досрочную отставку члена ИКВОСмотреть фотографии
16:48
Выборы президента РФ состоятся 17 мартаСмотреть фотографии
16:38
Иномарка сбила двух школьниц в Волгограде: видеоСмотреть фотографии
16:04
«Там небезопасно»: в Волгограде на владельца самодельных аттракционов подают в суд после ЧП с ребенкомСмотреть фотографии
15:52
Волгоградцев предупредили о новогоднем мошенничестве с ёлкамиСмотреть фотографии
15:45
Росводресурсы добавили воды на Волжскую ГЭС ради севшего на мель суднаСмотреть фотографии
15:44
На 25% быстрее: Tele2 увеличила скорость 4G-интернета в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
15:07
В Волжском из-за аварии на водоводе остановились трамваиСмотреть фотографии
14:44
Подозреваемого в убийстве волгоградца топором задержали в МосквеСмотреть фотографии
14:16
Волгоградец жестоко избил маму с бабушкойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:41
«Я не волшебник. Я только учусь!»: Андрей Бочаров душевно пообщался с артистами в обновленной «Победе»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Судья Котовского райсуда взяла самоотвод по искам учителей к активистуСмотреть фотографии
13:20
Дмитрий Панкратов: Участие в конкурсе «Лидеры России» превращается в вулкан идейСмотреть фотографии
12:49
«А социального взрыва не будет?»: Волгоградская облдума повысила штрафы за парковкиСмотреть фотографии
11:02
Губернатор заморозил зарплаты волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде театр кукол переедет в обновленную «Победу» к Новому годуСмотреть фотографии
10:27
Избиением ученика в школе Волжского может заняться СКСмотреть фотографии
10:12
«А как же урожай?»: в Волгоградской области подорожали хлеб и макароныСмотреть фотографии
10:03
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%Смотреть фотографии
09:40
ФСБ в Волгограде вышла на след четверых пособников ВСУ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 