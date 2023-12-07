В Волгоградской области сторожа убило дерево

В Урюпинском районе Волгоградской области дерево упало на 49-летнего мужчину, который от полученных травм скончался по дороге в больницу. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, ЧП произошло на территории местной агрофирмы.

- В ходе обрезки деревьев произошло падение дерева на мужчину 1974 года рождения, который работал на этом предприятии сторожем, - рассказал источник.

Пострадавший был госпитализирован, но до больницы его довезти не успели. Проводится проверка.

По данным информагентства, ЧП произошло на территории агрофирмы «Георгиевское».

Фото из архива ИА «Высота 102»