На станции СТ «Комсомольская» в Волгограде начался монтаж «умных» эскалаторов





В Центральном районе Волгограда на станции скоростного трамвая «Комсомольская» стартовала установка новых эскалаторов. По информации городской администрации, рабочие уже демонтировали старые подъемные устройства и подготовили площадку для сборки новых конструкций.

– На станции «Комсомольская» будут установлены два новых эскалатора производства российской компании «ЛАТРЭС». Высота подъема составит порядка 3,5 метра, а скорость движения – 0,5 м/с, – сообщили в пресс-службе мэрии ИА «Высота 102» 5 декабря. – Новые устройства практически бесшумные.

Новые подъемники по праву можно назвать умными, поскольку в отсутствие пассажиров устройства будут совершать остановку – российские эскалаторы оборудованы эффективной энергосберегающей системой привода.

– Сегодня специалисты приступили к подъему и установке на специальные опоры первого из двух эскалаторов, – уточняют в мэрии. – Работы проводятся в рамках инвестпроекта, заключенного между городом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс». В дальнейшем замене подлежат эскалаторы и на станции «Площадь Ленина».

После подъема первого эскалатора на опоры на «Комсомольскую» доставят второй эскалатор. На финальном этапе конструкции облицуют металлическими панелями.

Прежние эскалаторы на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина» были установлены 40 лет назад в период строительства первой очереди СТ. В связи с высокой степенью износа и закрытием предприятия, выпускающего запасные части, они были остановлены несколько лет назад. В 2023 году с началом реализации инвестпроекта у муниципалитета появилась возможность провести модернизацию и этой инфраструктуры.