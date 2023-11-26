В РПН открестились от лжеблаготворителей для волгоградского бизнеса

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждает бизнесменов региона о мошеннических действиях от лица сотрудников надзорного ведомства, сообщает V102.RU.

— Неустановленные лица, представляясь сотрудниками управления обращаются к руководителям предприятий с просьбой о передаче денежных средств, — заявили в областном РПН. — Всякие требования об оказании матпомощи, в том числе на проведение каких-либо благотворительных мероприятий не связаны с деятельностью организации.

ИП, руководителей различных фирм и общественных организаций просят быть бдительными и обо всех попытках мошенничества сразу же сообщать в полицию и управление РПН по региону по телефону доверия 8(442) 23-21-49, номеру горячей линии 8(442) 24-36-30 или через сайт.

Фото: архив ИА «Высота 102»