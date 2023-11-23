



Баскетболистки волгоградского «Динамо» в Ессентуках стартовали в чемпионате ЮФО и СКФО, одержав две победы в трех матчах, сообщает V102.RU.



Бело-голубые в прошлом сезоне также участвовали в первенстве ЮФО и СКФО и дошли до финала соревнований. В этом сезоне перед командой снова стоит задача заработать повышение в классе. В межсезонье коллектив возглавила Татьяна Астафьева. В качестве игрока она дважды становилась бронзовым призером чемпионата СССР в составе волгоградского «Динамо» и выступала с этим клубом в еврокубках.В чемпионате помимо бело-голубых участвуют волгоградский «Атлант», «СШ по баскетболу» из Черкесска, ростовский «Пересвет-ЮФУ-2» и «Ессентуки-КМВ. На арене каждой из команд сыграют по одному туру. В плей-офф выйдут четыре лучших коллектива и весной следующего года они разыграют чемпионство.Костяк «Динамо» составляют молодые баскетболистки, но есть и опытные исполнительницы, такие как, например, Екатерина Леонова, Ксения Шмидт и Галина Ляшенко. Последняя, к слову, внесла значительный вклад в победу бело-голубых в первой встрече, в которой динамовки обыграли в волгоградском дерби «Атлант» - 92:59. Ляшенко набрала 23 очка.Второй поединок получился куда более упорным. Подопечным Астафьевой противостояли соперницы из Карачаево-Черкесской Республики. До последних минут шла равная борьба, но все решили точные попадания со штрафных капитана волгоградок 20-летней Виктории Бедошвили за несколько секунд до конца. Эти результативные действия принесли решающие баллы и «Динамо» выиграло 63:61. Неудача постигла бело-голубых в последнем матче с «Пересветом», в котором они проиграли крупно дончанкам — 49:69.Следующий этап состоится в Ростове-на-Дону с 22 по 24 декабря. «Динамо» повторно встретится с «Атлантом» и «СШ по баскетболу» и сыграет с клубом «Ессентуки-КМВ».