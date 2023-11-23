Спорт

Баскетболистки волгоградского «Динамо» начали борьбу за чемпионство в ЮФО и СКФО

Спорт 23.11.2023 08:53
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23.11.2023 08:53


Баскетболистки волгоградского «Динамо» в Ессентуках стартовали в чемпионате ЮФО и СКФО, одержав две победы в трех матчах,  сообщает V102.RU.
 
Бело-голубые в прошлом сезоне также участвовали в первенстве ЮФО и СКФО и дошли до финала соревнований. В этом сезоне перед командой снова стоит задача заработать повышение в классе. В межсезонье коллектив возглавила Татьяна Астафьева. В качестве игрока она дважды становилась бронзовым призером чемпионата СССР в составе волгоградского «Динамо» и выступала с этим клубом в еврокубках.
 
В чемпионате  помимо бело-голубых участвуют волгоградский «Атлант», «СШ по баскетболу» из Черкесска, ростовский «Пересвет-ЮФУ-2» и «Ессентуки-КМВ. На арене каждой из команд сыграют по одному туру. В плей-офф выйдут четыре лучших коллектива и весной следующего года они разыграют чемпионство.
 
Костяк «Динамо» составляют молодые баскетболистки, но есть и опытные исполнительницы, такие как, например, Екатерина Леонова, Ксения Шмидт и Галина Ляшенко. Последняя, к слову, внесла значительный вклад в победу бело-голубых в первой встрече, в которой динамовки обыграли в волгоградском дерби «Атлант» - 92:59. Ляшенко набрала  23 очка.
 
Второй поединок получился куда более упорным. Подопечным Астафьевой противостояли соперницы из Карачаево-Черкесской Республики. До последних минут шла равная борьба, но все решили точные попадания со штрафных капитана волгоградок 20-летней Виктории Бедошвили за несколько секунд до конца. Эти результативные действия принесли решающие баллы и «Динамо» выиграло 63:61. Неудача постигла  бело-голубых в последнем матче с «Пересветом», в котором они проиграли крупно дончанкам — 49:69. 
 
Следующий этап состоится в Ростове-на-Дону с 22 по 24 декабря. «Динамо»  повторно встретится  с «Атлантом» и «СШ по баскетболу»  и сыграет с клубом «Ессентуки-КМВ».
 
Фото Волгоградской организации «Динамо»
 

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