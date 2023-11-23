Три вида автомобильного топлива подешевели в Волгоградской области

Экономика 23.11.2023 08:03
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23.11.2023 08:03
В Волгоградской области за неделю подешевели два вида бензина и дизтопливо. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, стоимость АИ-92 снизилась на 18 копеек – до 50,57 рублей за литр, АИ-95 – на 31 копейку (56,30 рублей).
Цена на дизтопливо упала на 14 копеек (60,68 рублей). При этом стоимость АИ-98 не изменилась. Средняя цена на этот бензин составляет сейчас 65,89 рублей за литр.
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