В Волгоградской области дешевые яйца подорожали до 90 рублей

В Волгоградской области продолжился рост цен на яйца и курятину. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, за минувшую неделю стоимость десятка яиц выросла на 3,14% – до 89,26 рублей. Стала стоить дороже на 1,71% и курятина.

Средняя цена за килограмм этого вида мяса составляет 205,35 рублей. При этом, напомним, Волгоградское УФАС по поручению антимонопольной службы РФ начало проверку ценообразования на этот продукт питания.



Также за неделю в регионе подорожали сухие молочные смеси для детского питания – на 2,45% (до 998,03 рубля за кг), подросла в цене и гречка – на 1,6% (61,96 рублей за кг).

Из овощей заметнее всего прибавили в цене свежие помидоры и огурцы. Рост, соответственно, составил 12,55% (152,43 рубля за кг) и 8,85% (108,85 рублей). В то же время морковь подешевела почти на 3% - до 30,98 рублей.

