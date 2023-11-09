Экономика

Волгоградцы жаловались в Банк России на мисселинг и бонус-малус

Экономика 09.11.2023 13:04
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09.11.2023 13:04


С января по сентябрь 2023 года жители Волгоградской области направили в Банк России 3169 жалоб. Это почти на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили V102.RU в пресс-службе финансового учреждения
Снижение произошло по ряду категорий. Например, волгоградцы реже жаловались на банки. Таких обращений поступило 1662, сокращение по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 12,5%. В частности, несмотря на активный рост ипотечного кредитования в регионе, почти на четверть снизилось количество связанных с ним обращений.
Сохраняется тенденция к сокращению жалоб на страховые компании: по итогам трех кварталов текущего года их стало меньше почти на 44%. Более чем в два раза снизилось количество сообщений о проблемах с оформлением ОСАГО. Так, в четыре раза меньше поступило жалоб на отказ от выплат страхового возмещения. Значительно реже жители Волгоградской области писали о проблемах с применением коэффициента «бонус-малус» – число таких жалоб уменьшилось с 271 до 120.
- В Банк России приходят однотипные обращения про неверное применение коэффициента бонус-малус. Они оформляются фирмами- посредниками за плату, но не предполагают решения проблемы. Чаще всего в них есть только просьба проверить страховую историю, но нет главного – действующего договора ОСАГО, по которому применен некорректный КБМ. Любой автовладелец может проверить и исправить свой КБМ самостоятельно и бесплатно, – отметил управляющий отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
Существенно сократилось и число обращений, связанных с мисселингом (-55%), в том числе по продуктам инвестиционного страхования жизни (-86,7%). Это произошло на фоне массовых контрольных проверок Банка России, пояснили в организации.
Справка. Мисселинг - это недобросовестное поведение участников финансового рынка. Бонус-малус - это показатель безаварийного вождения, который страховые компании используют при расчете стоимости ОСАГО.  
 

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