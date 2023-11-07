Поезд с волгоградскими десятиклассниками прибыл в Нижний Новгород

Волгоградские десятиклассники утром 7 ноября успели принять участие в первых экскурсиях по памятным местам в Нижнем Новгороде. Напомним, в рамках патриотического туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием» 572 старшеклассника из Волгограда, Волжского и Урюпинска отправились в поездку в минувшие выходные. На экскурсии ребята поехали сегодня сразу по прибытии в Нижний Новгород.

В облкомобразования уточняют, что программа образовательного проекта началась еще в поезде. Так, 6 ноября ребята были заняты проектной деятельностью, а волонтеры «Движения Первых» провели для них интерактивные игры, стилизованные под тематику поездки.



– Сегодня для десятиклассников уже прошла обзорная экскурсия по городу с посещением памятника Минину и Пожарскому. После неё ребят ждёт знакомство с музеем одной картины «Воззвание Минина к нижегородцам», Нижегородским кремлём, музеем «Подвиг народного единства» в воротном ярусе Ивановской башни, Парком Победы, музеем истории автозавода ГАЗ, музеем завода «Красное Сормово», – сообщили в профильном комитете обладмина.





Одновременно в Волгоград утром 7 ноября прибыли 570 детей из Нижнего Новгорода. На перроне вокзала «Волгоград I» их встретила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

– Этот день останется в вашей памяти, как незабываемый. Каждый из вас много увидит, узнает и прочувствует. Идея проекта, предложенная губернаторами двух регионов, очень масштабна: десятиклассники побывают на исторически значимых территориях нашего государства – в Волгограде и Нижнем Новгороде – чтобы понять, какую роль сыграл каждый субъект в обеспечении единства России, – подчеркнула представитель волгоградской администрации региона.

Нижегородские старшеклассники к этому часу успели побывать на Мамаевом кургане. В течение дня они узнают о вехах истории города на Волге: от царицынских времен, беспримерного подвига в годы Великой Отечественной, до развития в современных реалиях.